Штат Нью-Йорк, США, 24 июля, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с осуждением высказался о ракетном ударе российских военных в районе Одессы, который, по его мнению, нанёс ущерб Спасо-Преображенскому собору. Слова руководителя прокомментировал его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Chatham House Антониу Гутерриш

«Генеральный секретарь осуждает ракетный удар России по Одессе, в результате которого пострадали мирные жители и который нанёс ущерб Спасо-Преображенскому собору, находящемуся под охраной ЮНЕСКО, и другим историческим зданиям в центре Одессы», — сказал Дюжаррик.

Российская сторона заявила, что причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты. Это результат безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые украинские боевики специально устанавливают в жилых кварталах.

Как пояснил Стефан Дюжаррик, его руководитель «обеспокоен угрозой для украинской культуры и наследия» — с 24 февраля 2022 года ЮНЕСКО подтвердила, что ущерб был нанесен 270 объектам культуры на Украине, в том числе 116 объектам религиозного назначения.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в атаке Спасо-Преображенского собора Одессы.

В Минобороны РФ назвали не соответствующей действительности информацию о том, что собор в Одессе разрушен якобы российской ракетой. Сообщения распространяет киевский режим.

В ночь на 23 июля были поражены объекты, где Украина совместно с иностранными специалистами готовила теракты против России. Все эти цели располагались на безопасной дистанции от собора.

Вина за повреждения одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора лежит на Украине, к тому же у Киева после всех его действий в отношении памятников и православных храмов нет никакого права апеллировать ни к закону, ни к вере, заявила 23 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.