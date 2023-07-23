Санкт-Петербург, 24 июля, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Двоих человек, в том числе капитана катера, затонувшего в Финском заливе в Санкт-Петербурге, задержали, сообщило 23 июля Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Sledcom.ru Следователь

«Следователями задержаны капитан судна 1984 года рождения, который после происшествия скрылся, и мужчина 1979 года рождения, которому собственником было передано судно для проведения ряда мероприятий с ним», — уточнили в ведомстве.

Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанным мужчинам.

Инцидент произошел 21 июля. Катер с капитаном и восемью пассажирами на борту затонул в акватории Финского залива. Людей спасли и доставили на берег, один человек скончался.

Как сообщало ИА Регнум, после инцидента с прогулочным катером в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Предварительно установлено, что причиной крушения яхты могла стать лопнувшая выхлопная труба. Разлива топлива не произошло. Расследование продолжается.