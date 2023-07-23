Николаев, Украина, 24 июля, 2023, 00:08 — ИА Регнум. В Николаеве на Украине в борьбе за власть полицейские сдают подпольщикам информацию о расположении своих силовиков-конкурентов. Об этом рассказал РИА Новости активист городского подполья.

Mvs.gov.ua Полиция на Украине

Стало известно, что руководитель управления патрульной полиции Виталий Данила, являющийся кумом главы Николаевской администрации Виталя Кима, хочет сместить начальника областного главка национальной полиции Украины.

Отмечается, что в стране действуют два органа внутренних дел: главное Управление национальной полиции — аналог российского областного УВД, и управление патрульной полиции, которое подчиняется непосредственно Киеву. Между ведомствами существует конкуренция.

Информатор сообщил, что с областного главка были переданы координаты местонахождения управления патрульной полиции. При этом был сделан намёк, что это было «санкционировано сверху».

«Вот только не понятно, то ли это шутка, то ли они решили бороться за власть Николаевской полиции с помощью русских ракет», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные и полицейские устроили перестрелку в оккупированном ВСУ Херсоне.

Представители полиции и теробороны в Херсоне встретились в районе нефтеперерабатывающего завода, чтобы выяснить отношения.

В ходе перестрелки был убит один военнослужащий и ранены двое полицейских.

По словам представителя экстренных служб, силовики решали вопрос о переделе сфер влияния в наркобизнесе и это привело к применению оружия с обеих сторон.