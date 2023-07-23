Порт-Судан, Судан, 23 июля, 2023, 23:58 — ИА Регнум. В международном аэропорту города Порт-Судан разбился самолёт, сообщил 23 июля телеканал Al-Hadath со ссылкой на суданскую армию.

Arpingstone Самолёт Cessna 210

«Девять человек, в том числе четыре солдата, погибли в результате крушения гражданского транспортного самолёта в аэропорту Порт-Судан», — передаёт телеканал.

В заявлении военных говорится, что самолёт потерпел крушение из-за «технической неисправности» при взлёте.

Отмечается также, что в авиакатастрофе выжил ребёнок.

Как сообщало ИА Регнум, утром 19 июля воздушное такси американского производства, на борту которого находились колумбийские политики, разбилось в департаменте Бояка. Самолёт Cessna T210N выполнял рейс Вильявисенсио — Гуаймараль, когда упал в окрестностях Сан-Луис-де-Гасено. Погибшие политики входили в региональные парламенты и органы местного управления.

В начале ноября 2021 года при крушении самолёта Ан-26 в Джубе, столице Южного Судана погибли пять человек. В числе жертв были два гражданина России и три местных жителя. Самолёт разбился через три минуты после взлёта. Он направлялся в район Мабан в провинции Верхний Нил на севере Южного Судана. Самолёт перевозил по стране различные грузы, включая топливо.