Сумы, Украина, 23 июля, 2023, 23:43 — ИА Регнум. В городе Сумы на северо-востоке Украины в ночь на 24 июля прогремела серия взрывов. Об этом пишет издание «Общественное. Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Сумы

Украинское СМИ о подробностях не сообщает, но отмечается, что в городе объявлена воздушная тревога.

Также местные власти информировали, что сигналы тревоги звучат в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Как сообщало ИА Регнум, посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины, всего зафиксировано 16 прилётов. Осколками повреждены крыши нескольких домов.

В результате обстрела со стороны ВСУ села Полевые Новосёлки в Брянской области мужчина получил ранения, он госпитализирован.

23 июля в результате обстрела со стороны ВСУ было нарушено электроснабжение брянских сёл Павловичи и Полевые Новосёлки. Кроме того, повреждения получил один жилой дом.