На Украине в Сумах гремят взрывы, воздушная тревога звучит в трёх областях
СМИ: на Украине в Сумах прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в трёх областях
Сумы, Украина, 23 июля, 2023, 23:43 — ИА Регнум. В городе Сумы на северо-востоке Украины в ночь на 24 июля прогремела серия взрывов. Об этом пишет издание «Общественное. Новости».
Украинское СМИ о подробностях не сообщает, но отмечается, что в городе объявлена воздушная тревога.
Также местные власти информировали, что сигналы тревоги звучат в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
Как сообщало ИА Регнум, посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины, всего зафиксировано 16 прилётов. Осколками повреждены крыши нескольких домов.
В результате обстрела со стороны ВСУ села Полевые Новосёлки в Брянской области мужчина получил ранения, он госпитализирован.
23 июля в результате обстрела со стороны ВСУ было нарушено электроснабжение брянских сёл Павловичи и Полевые Новосёлки. Кроме того, повреждения получил один жилой дом.