Москва, 23 июля, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Следователи заинтересовались информацией о преступлениях украинских боевиков в отношении российских военных медиков в зоне проведения спецоперации. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям причастных к преступлениям лиц, сообщили 23 июля в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве напомнили о поступившей информации от медслужбы сводной казачьей бригады «Дон», где заявили, что боевики ВСУ в нарушение норм международного права целенаправленно пытаются убивать российских военных медиков в зоне спецоперации, объявляя за это награды.

В частности, упоминается факт одного из прицельных обстрелов медэкипажа.

Как сообщало ИА Регнум, начальник медицинской службы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга рассказала как боевики ВСУ целенаправленно уничтожают медиков. Врач уточнила, что если медработник погибает — погибает вся рота, весь взвод.

Ранее российский военный медик с позывным Мирон рассказал, что служит в войсках с 2012 года и с начала специальной военной операции находится в зоне боевых действий. По словам медика, за время СВО он успел поучаствовать и в городских боях, и в столкновениях в лесистой местности.