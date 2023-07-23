Владикавказ, 23 июля, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Пожарные потушили открытое горение на крыше зала тяжелой атлетики в спорткомплексе «Динамо» во Владикавказе. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

Pixabay.com Пожар

Открытое горение было зафиксировано на площади в 300 кв. метров вечеров 23 июля во Владикавказе.

Спасатели сообщили, что горела кровля, её оперативно потушили. В ликвидации огня было задействовано 35 человек и девять единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля склад с макулатурой загорелся в городе Аксае Ростовской области на улице Пороховая Балка.

В МЧС уточнили, что пожар тушили 53 человека и 15 единиц техники.

В июне крупный пожар вспыхнул на складе с резиной в хуторе имени Ленина Аксайского района Ростовской области.