Богородский район, Нижегородская область, 23 июля, 2023, 23:03 — ИА Регнум. В Богородском районе Нижегородской области муж с женой утонули на водоёме во время сплава на надувной лодке, их шестилетний сын госпитализирован, сообщили 23 июля в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

Вадим Кондратьев

По предварительным данным, семейная пара с ребёнком сплавлялись на надувной лодке на озере Ефимьевское, где произошло её опрокидывание. Ребёнка и 33-летнюю женщину из воды достали очевидцы. Мальчика госпитализировали в медучреждение, мать спасти не удалось. Тело 36-летнего мужчины из водоёма извлекли водолазы.

Видимых телесных повреждений у погибших не обнаружено. Точную причину смерти пары установит экспертиза. По факту гибели мужчины и женщины организована доследственная проверка.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года лодка, на борту которой находились три человека, перевернулась на реке Тилик в Жигаловском районе Иркутской области. Один из мужчин смог выйти на связь по спутниковому телефону, а затем выплыл на берег.

6 июля 2023 года в Бурятии четыре катамарана с туристами перевернулись при сплаве на реке Снежная в Кабанском районе. Инцидент произошёл при проходе одного из участков реки. Выбраться на берег смогли лишь трое туристов, остальных участников сплава унесло течением.