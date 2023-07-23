Одесса, Украина, 23 июля, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский обвинил Россию в атаке Спасо-Преображенского собора Одессы. Об этом он заявил 23 июля в своём вечернем обращении.

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«Этой ночью российская ракета — а это была Х-22, противокорабельная ракета, — попала в алтарь Свято-Преображенского собора Одессы», — сказал он.

Ранее в Минобороны РФ опровергли заявление Украины о том, что причиной разрушения храма в Одессе стал удар российским высокоточным оружием.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 23 июля ВС РФ были поражены объекты, где Украина совместно с иностранными специалистами готовила теракты против России. Все эти цели располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса в Одессе. В Минобороны РФ заявили, что разрушение Спасо-Преображенского собора могло произойти в результате падения украинской зенитной управляемой ракеты, так как ВСУ намеренно размещают комплексы ПВО в жилой застройке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что вина за повреждения одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора лежит на Украине, к тому же у Киева после всех его действий в отношении памятников и православных храмов нет никакого права апеллировать ни к закону, ни к вере.