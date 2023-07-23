Санкт-Петербург, 23 июля, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Памятник полякам — жертвам политических репрессий исчез с Левашовского мемориального кладбища в Петербурге, заявил 23 июля в интервью «Фонтанке» генеральный консул Польши Гжегож Слюбовски.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Я был только что на кладбище и увидел, что его теперь просто нет вообще», — сказал консул.

Дипломаты намерены обратиться в МИД России за разъяснениями, добавил Слюбовски.

Как сообщалось ранее, правительство России утвердило предложение МИД о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Это станет ответной мерой на недружественные действия правительства Варшавы, среди которых — незаконное изъятие российской дипломатической недвижимости на польской территории и существенное сокращение присутствия российских дипломатов в стране, заявили в Министерстве.

Послу Польши Кшиштофу Краевскому вручили ноту с уведомлением о закрытии консульского агентства 14 июля. Царящая в Польше атмосфера разнузданной русофобии, приобретающей патологические черты, исключает демонстрацию каких-либо «жестов доброй воли» со стороны России, отметили в МИД.

Ранее власти Польши приняли решение о сносе ряда памятников советским солдатам, погибших при освобождении этой страны от нацистов. Демонтаж памятника Благодарности Красной армии в Глубчицах был показан польским «Институтом национальной памяти» в прямом эфире. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что власти Польши самым буквальным образом проявили свою неблагодарность.