Будапешт, 23 июля, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Тимофеева обыграла украинку Катерину Байндль в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште.

Французская федерация тенниса Мария Тимофеева

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:0. После поединка спортсменки не обменялись рукопожатиями после игры.

В качестве призовых Тимофеева получит 29 760 евро. 19-летняя россиянка впервые сыграла в финале турнира WTA. Она занимает 246-е место в рейтинге.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля стало известно, что российскую теннисистку Веру Звонарёву не впустили в Польшу для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

В МВД Польши заявили, что Звонарёва находится в списке лиц, чьё пребывание нежелательно на территории страны, поэтому пограничники не пустили её «по соображениям государственной безопасности».