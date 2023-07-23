Москва, 23 июля, 2023, 21:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам летних игр сурдлимпийцев в Уфе, поблагодарил их за пример веры в свои силы и пожелал успехов, сообщили 23 июля в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Убеждён, что участники соревнований продемонстрируют своё мастерство, характер и волю, а их успехи и достижения послужат вдохновляющим примером для других, помогут людям разных возрастов поверить в себя, в свои силы и возможности. И конечно, особые слова признательности — тренерам и наставникам атлетов, которые щедро делятся с воспитанниками профессиональным и жизненным опытом, учат их бороться и побеждать», — написал президент

В России продолжат создавать условия для самореализации людей с ограничениями по здоровью, это один из значимых общенациональных приоритетов, добавил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, летние сурдлимпийские игры «Мы вместе. Спорт» стартовали 23 июля в Уфе. Участие в соревнованиях принимают 2000 спортсменов из 30 стран мира. Состязания пройдут с 23 июля по 2 августа на 18 спортивных объектах. Помощь в организации окажут 350 волонтёров и сурдопереводчиков. Состязания сурдлимпийцев пройдут в 21 дисциплине, в числе которых — баскетбол, вольная и греко-римская борьба, велосипедный спорт, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, карате, настольный теннис, плавание, теннис и футбол.