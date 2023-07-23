Москва, 23 июля, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Командующий российской группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал применение украинскими войсками натовских боеприпасов со шрапнелью.

zn. ua Андрей Мордвичев

«Нет ожидаемого для противника эффекта для таких боеприпасов, я скажу. Шумные, пыльные, элементарные старые дедовские методы фортификации спасают полностью. И бронезащита», — отметил он.

По его словам, у Украины закончились 150-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, а кассетные боеприпасы по сравнению с ними менее эффективны для наступательных действий.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Мордвичев 23 июля также заявил, что запала у Вооружённых сил Украины (ВСУ) для контрнаступления хватит только до конца августа.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что украинское контрнаступление продлится несколько месяцев. Контрнаступление ВСУ идёт «тяжело», но это лишь одна из первых его стадий, добавил госсекретарь.

Президент России Владимир Путин 23 июля на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Читайте также: украинское контрнаступление провалилось. До этого российский лидер отмечал, что украинский мобилизационный ресурс стремительно истощается, а контрнаступление полностью безрезультатно. Путин заявлял, что уже сейчас очевидна разочарованность западных кураторов Киева результатами контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы так много рассуждали.