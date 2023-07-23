Астрахань, 23 июля, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Почти 15 тысяч жителей Астрахани остались без света в результате повреждений опор ЛЭП и других последствий сильной грозы с резкими порывами ветра, сообщил 23 июля губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

ИА REGNUM Ремонт ЛЭП

«На телефоны ЕДДС (единой дежурно-диспетчерской службы — ред.) Астрахани поступило 650 звонков (в основном по поводу отключения электроэнергии), 30 сообщений об упавших деревьях, 33 сообщения об обрывах проводов, 7 сообщений о срывах кровли. (…) На ул. Аэропортовское шоссе произошло повреждение нескольких опор ЛЭП, находящихся на балансе СНТ «Химик», — написал губернатор в своём Telegram-канале

Все ответственные службы занимаются ликвидацией последствий, отметил Бабушкин. В филиале «Россетей» введён режим повышенной готовности второго уровня. Жителям не рекомендуется подходить к оборванным проводам на расстояние ближе восьми метров или пытаться устранить неисправности электроснабжения самостоятельно, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в Краснодарском крае в связи с вероятными ливнями, сильным ветром, грозами, градом и подъёмом уровня рек действие штормового предупреждения было продлено до 24 июля.

Также 23 июля в управлении МЧС по Москве заявили, что во второй половине дня в столице ожидается ливень, гроза и сильный ветер. В непогоду не рекомендуется укрываться под деревьями или парковать вблизи них автомобили, напомнили в московском комплексе городского хозяйства.