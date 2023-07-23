Киев, 23 июля, 2023, 20:08 — ИА Регнум. ВСУ в ходе своего контрнаступления захватывают лишь незначительные участки территории, а в ряде случаев сразу же после этого их теряют, и несут при этом огромные потери, рассказали украинские военнослужащие изданию Kyiv Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы продвигаемся на считанные дюймы, и мне не кажется, что это стоит тех человеческих ресурсов и материалов, которые мы на это тратим», — цитирует киевское англоязычное издание военного медика ВСУ.

Другой представитель украинской армии, сражающийся в окрестностях Донецка, заявил, что его подразделение уже несколько раз захватывало, а потом снова теряло отдельные российские позиции. По его словам, в процессе такого наступления 40% военнослужащих ВСУ получают ранения, 30% — гибнут.

В Минобороны РФ 23 июля сообщили, что все попытки ВСУ атаковать на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях были отражены, а общее число потерь ВСУ на этих направлениях составило около 660 военнослужащих.

Ранее 23 июля обозреватели испанского издания Rebelion в своей публикации отметили, что хотя президент Украины Владимир Зеленский рассказывает западным СМИ об успехах контрнаступления ВСУ, но в реальности никаких успехов у этого наступления нет и не будет. Преодолеть российскую оборону ВСУ не удаётся, украинская армия теряет огромное количество солдат, и у неё существенные проблемы с боеприпасами, сказано в материале.

В свою очередь обозреватели The Wall Street Journal в своей публикации отметили, что ВСУ с начала проведения Россией специальной военной операции потеряли десятки тысяч человек, а ряды украинской армии пополняются более возрастными, менее обученными и слабо мотивированными бойцами.