Москва, 23 июля, 2023, 20:08 — ИА Регнум. На Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) окончено строительство нового автоматизированного терминала. Терминал поможет повысить эффективность и экологичность отгрузки топлива через железнодорожный транспорт, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«На Московском нефтеперерабатывающем заводе продолжается масштабная модернизация», — пояснил Овчинский. Он добавил, что сейчас она находится на заключительном этапе, и планируется, что к 2025 году будет полностью завершена. «Так, например, недавно на предприятии закончили строительство терминала для отгрузки топлива через железнодорожный транспорт. Он оборудован новейшими комплексами противоаварийной и противопожарной защиты, а также современными технологиями, которые в три раза повысят показатели экологической эффективности и обеспечат герметичную отгрузку топлива», — отметил Овчинский. Комплекс сможет наполнять более 100 вагонов-цистерн в сутки и позволит повысить надежность снабжения рынка топливом.

Полностью герметичная установка терминала оборудована устройством улавливания паров, которое возвращает их в производство и исключает воздействие на атмосферу. Автоматическая система взвешивания обеспечивает точность наполнения цистерн.

Строительство терминала — это еще один этап в модернизации завода. После завершения модернизации завод станет самым чистым и современным нефтеперерабатывающим предприятием в Европе. На сегодняшний день воздействие на окружающую среду сократилось в 4 раза.

Московский НПЗ включен в единую систему экологического мониторинга Москвы. На основных установках предприятия и на прилегающих жилых территориях установлены специальные системы экологического контроля. Данные с них круглосуточно передаются в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и публикуются на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг».