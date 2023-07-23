Берлин, 23 июля, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Немецкая военная контрразведка (MAD) не справляется с количеством проверок личного состава бундесвера в целях обнаружения врагов государства. Об этом 23 июля сообщает издание Bild am Sonntag.

Иван Шилов ИА Регнум Бундесвер

«У бундесвера существует реальная проблема с безопасностью. Предотвращение угроз в собственных рядах не работает, так как контрразведка явно перегружена», — пишет издание.

Отмечается, что по состоянию на конец мая на проверке у MAD находилось более 69 тыс. из 253 тыс. личных дел сотрудников и военнослужащих бундесвера.

Как отмечает Bild, внутренняя проверка на предмет сотрудничества с иностранными спецслужбами относится к обязанностям контрразведки, но количество проверок не сокращается, а с каждым месяцем растёт.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт, офицер танковых войск в запасе Александр Михайловский заявил, что те советы, которые дают немецкие инструкторы украинским курсантам, свидетельствуют о низком уровне квалификации этих «тренеров» и становятся причиной больших потерь ВСУ. Так он прокомментировал видеорепортаж издания Die Welt с позиций танкистов ВСУ.