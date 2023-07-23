Москва, 23 июля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Запала у Вооружённых сил Украины (ВСУ) для контрнаступления хватит только до конца августа, заявил 23 июля командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эксклюзивном интервью для телеканала «Соловьёв Live».

Mil.ru Андрей Мордвичев

«Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они ещё до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится», — считает он.

Как передавало ИА Регнум, Вашингтон исходит из того, что украинское контрнаступление продлится несколько месяцев, заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен. Контрнаступление ВСУ идёт «тяжело», но это лишь одна из первых его стадий, добавил госсекретарь.

Президент России Владимир Путин 23 июля на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что украинское контрнаступление провалилось.

До этого российский лидер отмечал, что украинский мобилизационный ресурс стремительно истощается, а контрнаступление полностью безрезультатно. Он добавил, что уже очевидна разочарованность западных кураторов Киева результатами контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали.