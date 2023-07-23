Макеевка, ДНР, 23 июля, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Посёлок Лесной в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) подвергся обстрелу со стороны украинской армии, погиб мирный житель, сообщила 23 июля мэр города Владислав Ключаров в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Посёлок Лесной Кировского района подвергся обстрелу со стороны ВФУ. В результате обстрела погиб мужчина 1954 года рождения», — написал мэр. Он добавил, информация по разрушениям уточняется.

Накануне, 22 июля, в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ в Кировском районе города мирная жительница получила смертельные ранения.

Также 22 июля сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции в результате обстрела со стороны ВСУ погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв. Также был ранен журналист «Известий». Группа журналистов попала под огонь в районе населённого пункта Пятихатки.

С полуночи до 12:00 мск 22 июля украинские войска совершили 19 обстрелов территории ДНР, сообщили ранее местные власти. Удары наносились по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району. За этот период ВСУ выпустили по территории республики 62 снаряда.