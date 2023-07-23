Москва, 23 июля, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 23 июля на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счётом 3:2.

Иван Шилов ИА REGNUM

На первой добавленной к первому тайму минуте счёт открыл полузащитник Виктор Мозес. Во второй половине матча «Оренбург» забил два гола, отличились нападающий Дмитрий Воробьёв на 51-й минуте и хавбек Габриэль Флорентин на 67-й.

Однако футболисты «Спартака» смогли сравнять счёт и вырвать победу. Дубль оформил защитник Даниил Хлусевич, забав на 76-й и 91-й минутах.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе «Рубина» голы забили нападающие Мирлинд Даку и Джоэль Фамейе. У «Локомотива» отличились защитник Наир Тикнизян и форвард Вильсон Изидор.