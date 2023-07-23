Москва, 23 июля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Оперный и эстрадный певец Эдуард Лабковский скончался 22 июля на 85-м году жизни, сообщили 23 июля представители Ансамбля имени Александрова.

(сс) Незнаю Эдуард Лабковский

«Вчера, 22 июля, на 85-м году жизни ушел из жизни народный артист России Эдуард Максович Лабковский, солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова и Центрального пограничного ансамбля ФСБ России», — сказано в сообщении в сообществе ансамбля «ВКонтакте».

Лабковский родился в 1938 году в Казахской ССР, а в 1941 году после смерти отца переехал вместе с матерью в Москву. Будущий певец учился в музыкальной школе игре на скрипке, а в годы службы в армии был участником ансамбля Киевского военного округа.

Позднее он учился в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, стал солистом оперной студии при московской консерватории, работал в оркестре «Советская песня», был солистом ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Лабковский был одним из первых исполнителей песни «День Победы». В числе других известных произведений, которые он исполнял — «Незримый бой» («Наша служба и опасна и трудна») из фильма «Следствие ведут знатоки» и «Песня десантников».