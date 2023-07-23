Мадрид, 23 июля, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывает западным СМИ об успехах контрнаступления ВСУ, но в реальности никаких успехов у этого наступления нет и не будет, отметили в своей публикации 23 июля обозреватели испанского издания Rebelion.

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«Зеленский утверждал, что контрнаступление трудно, но продвигается, но это абсолютно нереальные ожидания, они не взяли ни одного города из тех, что хотели взять», — сказано в публикации.

Преодолеть российскую оборону ВСУ не удаётся, украинская армия теряет огромное количество солдат, а проблемы с боеприпасами достигли таких масштабов, что США даже пошли на поставки в Киев кассетных снарядов, добавили авторы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, обозреватели The Wall Street Journal в своём материале 23 июля отметили, что ВСУ с начала проведения Россией специальной военной операции потеряли десятки тысяч человек, а ряды украинской армии пополняются более возрастными, менее обученными и слабо мотивированными бойцами.

Вашингтон исходит из того, что украинское контрнаступление продлится несколько месяцев, заявил в свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен. Контрнаступление ВСУ идёт «тяжело», но это лишь одна из первых его стадий, добавил госсекретарь.