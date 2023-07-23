Волгоград, 23 июля, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Уголовное дело завели на жительницу Самары за осквернение скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщает в воскресенье пресс-служба прокуратуры Волгоградской области в своём Telegram-канале.

(сс) Ussr-kruto Монумент «Родина-мать зовёт!».

«Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 23-летней жительницы Самары. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения)», — уточнили в ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, 21 июля подозреваемая, находясь на месте захоронения на территории мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане» совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия.

Запись этих действий девушка выложила в соцсетях. Видео она сняла при таком ракурсе, что как будто дотягивается руками до груди монумента «Родина-мать зовет!», трогает её пальцем и напевает веселую мелодию.

Как передавало ИА Регнум, воронежские следователи 21 июля организовали проверку после появившейся в СМИ информации о том, что молодые люди занялись сексом у мемориального комплекса «Памятник Славы».