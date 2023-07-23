Ростов-на-Дону, 23 июля, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Часть новичков футбольного клуба «Ростов» не сыграет в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» из-за запрета на регистрацию новых футболистов со стороны ФИФА. Об этом 23 июля сообщил президент клуба Арташес Арутюнянц.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В это межсезонье «Ростов» провёл серьёзную работу на трансферном рынке. Мы усилили позиции, на которые было необходимо обратить внимание в основной команде, а также провели работу по усилению молодёжного состава», — говорится в тексте обращения.

Арутюнянц отметил, что в матче против «Факела» некоторые из футболистов не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков.

Отмечается, что «Ростов» неоднократно пытался решить проблему, оплачивал необходимую сумму в полном объёме, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам.

Матч «Ростов» — «Факел» состоится в Ростове-на-Дону 23 июля. В летнее межсезонье в «Ростов» перешли Алексей Ионов, Роман Акбашев, Илья Вахания и иранец Мохаммад Мохеби.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе «Рубина» голы забили нападающие Мирлинд Даку и Джоэль Фамейе. У «Локомотива» отличились защитник Наир Тикнизян и форвард Вильсон Изидор.