Пномпень, 23 июля, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Правящая в Камбодже Народная партия (НПК) лидирует на выборах в парламент страны, заявил генеральный секретарь Национального избирательного комитета Теп Нитха. Об этом сообщило 23 июля государственное новостное агентство Agence Kampuchea Presse.

Sovannara/Global Look Press Выборы в Камбодже

Народная партия Камбоджи, объявил он, лидирует в борьбе за 125 мест в Национальной ассамблее — нижней палате парламента, согласно предварительным результатам подсчётов.

В комитете также сообщили, что явка, по предварительным данным, составила 84,58%. На выборы пришли 8,2 млн человек из тех, кто имеет право голоса.

Количество мест, которые партия займёт в парламенте, пока не подсчитано, но её уверенная победа отражает доверие людей к руководству НПК, подчеркнули в комитете.

23 июля в Камбодже прошли седьмые в современной истории страны парламентские выборы. НПК правит в королевстве с 1979 года единолично или в составе коалиций.

В числе политических сил, вступивших в борьбу — роялистский фронт ФУНСИНПЕК, партия «Демократическая лига», Камбоджийская молодёжная партия, Кхмерская партия борьбы с бедностью, Камбоджийская национальная объединенная партия и Кхмерская партия экономического развития.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2018 года, на предыдущих выборах, НПК набрала 76% голосов и заняла все 125 мест в нижней палате. Явка составила 83,02%.