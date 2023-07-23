Будапешт, 23 июля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Нидерландский гонщик, выступающий за команду «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии «Формулы-1». Гонка прошла 23 июля на автодроме Хунгароринг.

Panoramic/Global Look Press Макс Ферстаппен

Вторым финишировал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третьим стал ещё один представитель «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес.

Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон пришёл к финишу четвёртым.

Ферстаппен является лидером чемпионата, на его счету 280 очков. Вторым идёт Перес (171). Замыкает тройку испанец, выступающий за «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (139). Хэмилтон занимает четвёртое место (133).

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии. Для него эта поул-позиция стала первой с 2021 года.

9 июля Ферстаппен стал победителем Гран-при Великобритании. Гонка 11-го этапа чемпионата мира проходила на трассе «Сильверстоун».