Москва, 23 июля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Уголовное дело об по факту происшествия в торговом центре «Времена года» на западе Москвы передано в аппарат ГСУСК, сообщила 23 июля пресс-служба столичного главка СК в своём Telegram-канале.

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«Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту происшествия в торговом центре на западе столицы, передано в аппарат ГСУ СК России по Москве», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на данный момент проводятся допросы руководства и сотрудников, отвечающих за эксплуатацию инженерных систем, а также за соблюдение требований безопасности, а также находившихся на рабочих местах в момент прорыва коммуникаций горячего водоснабжения.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, вынесены постановления о признании потерпевшими.

Как сообщало ИА Регнум, прорыв трубы с кипятком произошёл в московском торговом центре «Времена года» 22 июля. В результате происшествия погибли четыре человека. Прорыв трубы произошёл в гастрономе, погибшие были его сотрудниками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи изымают техническую документацию ТЦ «Времена года».

По данным столичной энергокомпании, авария произошла на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру. О возможных причинах прорыва трубы пока не сообщалось.