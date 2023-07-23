Одесса, Украина, 23 июля, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Полиция в Одессе задержала мужчину, который бросил на землю сорванный с флагштока украинский флаг. Об этом сообщило 23 июля местное издание «Думская».

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл накануне вечером на улице Космонавта Комарова. Патрульные полицейские задержали мужчину, который «сорвал с флагштока государственный флаг и бросил его на землю».

Мужчине предъявили обвинения по статье о надругательстве над государственным флагом. Его могут наказать штрафом или лишением свободы на срок до трёх лет, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в мае шведская победительница конкурса «Евровидение» Лорин отказалась оставить свой автограф на украинском флаге. Об этом всех исполнителей попросили участники группы TVORCHI, представлявшей Украину. В коллективе отметили также, что европейские зрители приняли их не очень горячо.