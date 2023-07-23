Варшава, 23 июля, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России подбили в Запорожской области первый польский танк PT-91, сообщает издание Forbes Polska.

K2xe Польский танк PT-91

Отмечается, что экипаж танка ретировался, когда начала стрелять российская артиллерия.

Также сообщается, что единственная украинская механизированная бригада, использующая польские танки PT-91, до сих пор держалась в резерве, но после вступления в бой она понесла серьёзные потери.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января 2023 года Польша заявляла, что передаст Киеву 60 танков PT-91 Twardy. Тогда глава офиса Зеленского Андрей Ермак анонсировал отправку Киеву танков PT-91 Twardy вместе с 14 танками Leopard 2.

В апреле в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлены польские танки PT-91 Twardy на украинских дорогах.