Вашингтон, 23 июля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Украина получит от западных стран истребители F-16, но их поставка займёт несколько месяцев, заявил 23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Решение о поставках принято, но, когда именно они начнутся, пока неясно, добавил Блинкен.

«Необходима подготовка, [организация] обслуживания, наличие возможностей для использования их в общевойсковых операциях. Всё это требует времени», — сказал госсекретарь в интервью CNN.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отмечал, что поставки американских истребителей F-16 на Украину могут начаться ближе к концу 2023 года. При этом, по мнению Кирби, такие поставки не смогут существенно изменить ситуацию на фронте. В наибольшей степени ВСУ нуждаются в артиллерии, сказал он.

Глава комитета штабов Пентагона Марк Милли в свою очередь ранее заявлял, что, для того чтобы обеспечить паритет Украины и России по истребителям, Западу потребуются миллиарды долларов и «годы» для обучения пилотов ВСУ. Каждый самолёт F-16 стоит 200 млн долларов, в то время как на вооружении России стоят сотни истребителей четвёртого и пятого поколения, в такой ситуации нужно сосредоточиться на помощи Киеву в сфере ПВО, говорил он.

Обучение пилотов ВСУ работе с истребителями F-16 может начаться в ряде стран ЕС и Великобритании в августе 2023 года, отмечали ранее в Вашингтоне и правительствах европейских стран. Предполагается, что и сами истребители ВСУ тоже получат от европейских «партнёров».

Если западные страны поставят на Украину F-16, то они будут «гореть» точно так же, как уже горит другая натовская военная продукция на Украине, в частности, немецкие танки Leopard, отмечал ранее президент России Владимир Путин.