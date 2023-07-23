Херсон, 23 июля, 2023, 17:16 — ИА Регнум. В Херсонской области нет пробок на участке сухопутного коридора в Крым, хотя после теракта на Крымском мосту машин стало больше. Об этом 23 июля заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Число машин на дорогах области после перекрытия Крымского моста увеличилось, но пути не перегружены. Никаких пробок и заторов нет», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что за в режиме реального времени ситуацией на дорогах следит межрегиональный координационный штаб и профильные службы, которые будут немедленно устранять нештатные ситуации, если они возникнут.

Также Сальдо отметил, что после окончания курортного сезона решение о возврате или невозврате комендантского часа на маршруте в Крым будет принято исходя из логистической обстановки.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 18 июля вице-премьер Марат Хуснуллин проинформировал, что автомобильное сообщение между Крымом и материком через новые регионы России будет круглосуточным. Ранее проезд был только в дневное время из-за комендантского часа. Теперь же выехать из Крыма и Ростовской области будет возможно без проверки документов, а на въезде в Ростовскую область — с ускоренной проверкой.

Днём ранее Сальдо заявил, что власти намерены дополнительно профинансировать ремонт дороги в регионе в сторону Армянска, которая является альтернативной основному маршруту сухопутного коридора через Джанкой.