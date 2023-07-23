Стокгольм, 23 июля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв стал победителем турнира в шведском Бостаде.

Zuma\ТАСС Теннисист Андрей Рублев

В финале он одержал победу над представителем Норвегии, четвёртой ракеткой мира Капером Руудом. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:0.

Рублёв шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету его соперника пять эйсов, три ошибки на подаче и один реализованный брейк из трёх.

Как сообщало ИА Регнум, в четвертьфинале турнира Рублёв обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:2, 6:3. В полуфинале он оказался сильнее аргентинца Франсиско Серундоло, который победил на турнире в Бостаде в 2022 году.