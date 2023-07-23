Берлин, 23 июля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Министр обороны ФРГ Борис Писториус отменил намеченное на 23 июля посещение Багдада по соображениям безопасности, сообщает издание Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Из соображений безопасности в воскресенье в последний момент была отменена поездка в Ирак министра обороны Бориса Писториуса», — пишет издание.

Отмечается, что соответствующее решение было принято по рекомендации Федерального ведомства уголовной полиции из-за беспорядков у посольства Швеции в иракской столице Багдаде.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня в Стокгольме иммигрант из Ирака сжёг Коран у главной мечети города. После в стране начались протесты.

Так, в ночь на 20 июля протестующие взяли штурмом шведское посольство в Багдаде и подожгли его. Участники митинга выступили против решения Стокгольма, который разрешил проведение антимусульманской акции. Ворвавшиеся в посольство люди сорвали герб Швеции и устроили погром.