Вашингтон, 23 июля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Западные страны из-за дефицита снарядов и ракет начинают поставлять на Украину всё более старые боеприпасы, что приводит к повреждению техники и ранениям военнослужащих ВСУ, сказано в опубликованном 23 июля материале New York Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ещё одной проблемой становится то, что у разных присылаемых снарядов очень разная точность стрельбы, и ВСУ в условиях недостаточного количества боеприпасов вынуждены тратить существенную их часть на пристрелку, отметили авторы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил о намерениях Киева наладить на территории страны производство снарядов «натовского» калибра 155 мм. Именно такие снаряды ВСУ сейчас и используют, в частности, во время обстрелов городов Донбасса.

21 июля агентство Reuters сообщило, что 25 июля в Пентагоне могут объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов. По этим данным, ВСУ планируется передать несколько БТР Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, комплексов ПВО Patriot, ракетных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin.