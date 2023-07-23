Москва, 23 июля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко осмотрел место, где будет оборудована новая набережная в Кронштадте.

Иван Шилов ИА REGNUM

После посещения музея военно-морской славы, который откроется 30 июля, главы государств подошли к Финскому заливу, где губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по развитию города.

По его словам, пешеходная набережная от морского портового комплекса до сквера «Инчхон» в Кронштадтском районе города протянется на 2,4 км. На ней предусмотрены беговые и велодорожки, спортивные и детские площадки, площадки под размещение арт-объектов, пруд. Строительство будет завершено в сентябре 2025 года.

Строительство планируется завершить в сентябре 2025 года.

Это один из семи объектов дорожной инфраструктуры, которые будут построены в Кронштадте в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Проект нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея и предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин и Лукашенко после посещения Морского собора в Кронштадте пообщались с людьми, собравшимися у входа в храм.

Главы государств ответили на некоторые вопросы собравшихся и сделали с ними несколько совместных фотографий. Жители и гости Кронштадта пожелали Путину и Лукашенко здоровья и благополучия.

Российский и белорусский лидеры 23 июля проводят переговоры в Петербурге. Они обсудили вопросы двусторонних отношений, вопросы развития Союзного государства, а также ряд внешнеполитических тем, включая Украину.