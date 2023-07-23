Алёшки, Херсонская область, 23 июля, 2023, 16:28 — ИА Регнум. ВСУ использовали американскую ракету HIMARS для покушения на жизнь главы администрации города Алёшки Херсонской области Георгия Журавко, завил пресс-секретарь врио главы региона Владимир Василенко.

Кадр из видео: «Восстановление Алешек после потопа» Глава администрации города Алёшки Херсонской области Георгий Журавко

«ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что в результате дом был разрушен. Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, ранее попытку покушения совершили представители властей Украины на врио главы Херсонской области Владимира Сальдо.

На него 9 июня по приказу президента Украины Владимира Зеленского и главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова Киев устроил «настоящую охоту».