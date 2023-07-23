Вашингтон, 23 июля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. ВСУ с начала проведения Россией специальной военной операции потеряли десятки тысяч человек, а ряды украинской армии пополняются более возрастными, менее обученными и слабо мотивированными бойцами, отметили 23 июля в своём материале обозреватели The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На смену зачастую приходят более возрастные новобранцы, которых заставили вступить в сражение», — сказано в материале.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 23 июля в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным его белорусский коллега Александр Лукашенко заявил, что ВСУ с момента начала своего контрнаступления потеряли 26 тысяч человек. «Уже больше», — ответил президент России.

Также Владимир Путин в ходе встречи с Лукашенко отметил большие потери среди иностранных наёмников ВСУ. Во многих случаях причиной становится «глупость» самих наёмников, сказал президент. В Минобороны РФ ранее оценили число уничтоженных за время проведения СВО иностранных наёмников в пять тысяч человек.

Вооруженные силы Украины в ходе попыток контрнаступления несут очень большие потери, но и до начала контрнаступления было понятно, что оно будет тяжёлым, заявил 20 июля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.