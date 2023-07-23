Москва, 23 июля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Суд в Дагестане отправил под домашний арест косметолога, на приёме которой после введения обезболивающего препарата погибла молодая девушка, сообщил 23 июля источник РИА Новости в правоохранительных органах республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня суд избрал в отношении жительницы Махачкалы, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека, меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля стало известно, что жительница Махачкалы 22-летняя Мукминат Шабасова скончалась после введения обезболивающего препарата во время косметологической процедуры на дому.

На допросе косметолог сообщила, что перед введением препарата интересовалась у клиентки про возможную аллергию, на что девушка ответила, что неоднократно обезболивала кожу у косметологов лидокаином.