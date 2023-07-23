Мелитополь, 23 июля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Российские военные обнаружили и уничтожили разведывательную группу ВСУ на запорожском направлении. Об этом 23 июля сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня утром наши подразделения обнаружили разведывательную группу противника, которая двигалась в направлении населённых пунктов Новоандреевка и Новопокровка», — написал Балицкий.

Он добавил, что противник был уничтожен.

По его словам, обстановка остаётся напряжённой, противник использует так называемую тактику просачивания, упорно на убой посылая всё новые группы.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на краснолиманском направлении российские военные пресекли действия диверсионно-разведывательной группы противника у села Червоная Диброва в ЛНР. Кроме того, артиллеристы «Западной» группировки ВС России уничтожила украинскую ДРГ под Купянском.