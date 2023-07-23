Сумы, Украина, 23 июля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Власти Украины днём 23 июля объявили воздушную тревогу в Сумской и Черниговской областях, следует из данных официального ресурса оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 23 июля власти Украины дважды объявляли воздушную тревогу в четырёх регионах в южной части контролируемой Киевом территории — Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

В Минобороны РФ 23 июля сообщили о нанесении ударов по объектам, где готовились теракты против России, в районе Одессы. Все цели были уничтожены.

Также в Минобороны 23 июля рассказали об отражении атак ВСУ на запорожском, краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях. Совокупные потери противника на этих направлениях за сутки составили более 660 человек, добавили в ведомстве.