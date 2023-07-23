Вашингтон, 23 июля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Для уничтожения западных бронемашин Bradley с динамической защитой российские военные используют противотанковые ракеты «Вихрь-1». Об этом 23 июля пишет американский журнал Military Watch.

Иван Шилов ИА REGNUM БМП Bradley

«Украинцы пытались компенсировать весьма ограниченную защиту Bradley от противотанковых снарядов с помощью советской динамической защиты», — говорится в статье.

Отмечается, что современные российские противотанковые ракеты, такие как «Вихрь-1», были разработаны специально для борьбы с этим, и они наносят значительный удар по бронетехнике ВСУ.

Авторы приходят к выводу, что, несмотря на заявления Пентагона о том, что Bradley дадут ВСУ преимущество в бою, западная бронетехника всё равно сжигается с помощью ракет «Вихрь-1».

Как передавало ИА Регнум, 23 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ уничтожили за сутки семь танков Leopard и десять боевых машин пехоты Bradley на южнодонецком и запорожском направлениях.

В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой России Владимиром Путиным заявил, что за один бой были уничтожены более танков 15 танков Leopard и свыше 20 Bradley. Российский лидер в свою очередь отметил, что ВС РФ уничтожили рекордное количество иностранной техники в зоне спецоперации.