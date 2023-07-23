Киев, 23 июля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России имеют существенное преимущество над ВСУ благодаря хорошему оснащению и поддержке со стороны государства. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Военные, против который мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».

Он выразил сожаление, что в определенных моментах у ВСУ в этом направлении есть большие провалы.

Кривонос добавил, что главная проблема заключается в высоком уровне коррупции на Украине. Вместе с тем киевский режим тратит и без того ограниченные ресурсы впустую.

ВСУ не удалось достичь успехов в контрнаступлении, без истребителей и систем ПВО украинские военные оказались уязвимы перед российскими силами, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на площадке Аспенского форума признал, что украинское контрнаступление идёт тяжело, ВСУ несут большие потери.

В свою очередь американский телеканал CNBC также сообщал, что наступление ВСУ протекает крайне вяло, а возможность положительного для них исхода практически упущена.