Уфа, 23 июля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Заслуженный артист Башкирии, известный в регионе певец Радик Динахметов принял решение об участии в СВО. Об этом сообщил портал Ufa1.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM

Весной артисту исполнилось 58 лет. Он рассказал, что подписал контракт с Министерством обороны и в ближайшее время отправится на обучение. Динахметов будет служить санитаром медицинского взвода.

«Учимся оказывать первую помощь раненым. Также я должен пройти полную военную подготовку: окопы, марш-броски… Мы каждый день на полигоне», — отметил певец.

Радик Динахметов — исполнитель хитов на башкирском языке «Пока ты ещё на свете» и «Я скучаю по голубоглазой девушке», автор сборника стихов (2015).

Ранее он не высказывался публично в отношении спецоперации на Украине, его решение отправиться на фронт для многих стало неожиданным, отмечает издание.

Как сообщало ИА Регнум, ранее решение об участии в СВО принял замглавы правительства Башкирии Азат Бадранов. Его проводили на передовую из Уфы в ноябре 2022 года.