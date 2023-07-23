Кабул, 23 июля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. По меньшей мере 31 человек погиб в Афганистане из-за наводнений, ещё 74 пострадали. Об этом заявил пресс-секретарь министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шафиулла Рахими, передаёт Tolo News.

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«По меньшей мере 31 человек погиб, 74 получили ранения и еще 41 пропал без вести в результате наводнений за последние 72 часа», — сказал Рахими.

Он отметил, что значительный ущерб стихия нанесла имуществу и сельскохозяйственным угодьям. Погибло 250 голов скота, полностью или частично повреждено 604 дома, сотни акров угодий и садов уничтожены.

Главная зона бедствия — в районе Джалрез провинции Майдан-Вардак, власти направили туда срочную помощь.

Внезапные наводнения происходят в Афганистане в сезон дождей, когда после ливней переполняются пересохшие русла рек.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 32 человека погибли из-за наводнений в Южной Корее, судьба ещё десяти — неизвестна. Ливни в стране идут с прошлой недели, приостановлено движение скоростных и регулярных поездов, закрыты сотни дорог и автомагистралей. Около 6 тыс. человек помещены в эвакуационные центры.