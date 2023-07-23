Москва, 23 июля, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Военный Демократической Республики Конго открыл огонь по людям, собравшимся на похоронах его ребёнка, сообщило 23 июля агентство Reuters со ссылкой на заявление военных и местных чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По меньшей мере 13 человек, включая девять детей, погибли в результате стрельбы по людям, собравшимся в субботу вечером оплакать его погибшего ребенка», — сказано в заявлении.

Стрельба произошла в деревне Ньякова на берегу озера Альберт в восточной провинции Конго Итури. По данным агентства, мужчину ищут, мотив преступления неизвестен. Сообщается, что солдат беспокоился, что его ребёнка похоронят без него.

Как передавало ИА Регнум, год назад сотрудники миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) начали стрельбу на границе с Угандой. Уточнялось, что в результате стрельбы погибли несколько человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.