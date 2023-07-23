Вашингтон, 23 июля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Бывший президент США (1969-1974) Ричард Никсон ещё в 1994 году заявил о вероятности вооружённого конфликта на Украине и призвал действующие власти Вашингтона усилить дипломатическую работу на этом направлении, сообщила 23 июля газета The Wall Street Journal.

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По этим данным, Никсон после своей поездки в Москву и Киев в 1994 году написал письмо президенту США Биллу Клинтону, в котором отметил, что американская дипломатия, по его мнению, уделяет недостаточное внимание украинскому вопросу.

«Обстановка на Украине чрезвычайно взрывоопасная. Если ситуация выйдет из-под контроля, то происходящее в Боснии (конфликт в Боснии и Герцеговине 1992–1995 годов, жертвами которого стали около 100 тысяч человек — ред.) покажется детским лепетом», — цитирует издание письмо Никсона.

Как сообщалось ранее, бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял своего преемника Джозефа Байдена в том, что тот «позволил» начаться конфликту на Украине.

Трамп выразил уверенность в том, что он бы не допустил такого развития событий, и пообещал, что в случае возвращения в Белый дом сможет остановить военные действия на Украине за 24 часа, предложив президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому сделки, от которых те не станут отказываться.