Москва, 23 июля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. В Москве дожди с грозами ожидаются на протяжении всей следующей недели. Об этом 23 июля заявила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Погода будет с дождями, дожди будут разной интенсивности. На следующей неделе станет теплее, к нам выйдет южный циклон, но он принесёт достаточно интенсивные дожди», — приводит её слова РИА Новости.

Она добавила, что неделя начнется с + 19 — плюс 20 градусов, а во вторник температура поднимется до плюс 24. Со среды ожидается до плюс 23 градусов.

Во второй половине недели погода будет тёплая и душная. В четверг есть небольшая вероятность осадков, и они усиливаются к пятнице, но днём может быть до плюс 26.

Как передавало ИА Регнум, в столичном управлении МЧС сообщили, что во второй половине дня в Москве ожидается ливень, гроза и сильный ветер. В непогоду гражданам не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.

Гроза с ливнем обрушилась на столицу 18 июля. Дождь накрыл центральную, западную, южную и восточную части Москвы. Молния во время непогоды попала в склад с красками на территории комбината «Лира», возник пожар. В этот день в российской столице выпала одна треть от июльской нормы осадков.