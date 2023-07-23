Мелитополь, 23 июля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Спасо-Преображенский собор в Одессе был поражён украинской ракетой системы ПВО, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Alexostrov Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор

«К нам поступает достоверная информация от источников и жителей одесского региона, что Спасо-Преображенский собор, находящийся в центре города, был поражен в результате нештатно сработавшей ракеты украинской ПВО», — сказал он РИА Новости.

Рогов добавил, что киевский режим, осознавая свою причастность к преступлению, стремится переложить вину на Россию.

Также он добавил, что одна из ракет украинской ПВО упала в Одессе на многоквартирный дом.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны назвали не соответствующей действительности информацию о том, что собор в Одессе разрушен якобы российской ракетой.

Данные сообщения распространяет киевский режим, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. В ночь на 23 июля были поражены объекты, где Украина совместно с иностранными специалистами готовила теракты против России. Все эти цели располагались на безопасной дистанции от собора.