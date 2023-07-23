Санкт-Петербург, 23 июля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. В Ленинградской области врачи взяли пробы на холеру у трёх человек, ранее контактировавших с заразившимися в Тамбовской области, проявления болезни у них отсутствуют, сообщили 23 июля в пресс-службе правительства Ленобласти.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Медики Ленобласти проверяют пробы на холеру у трёх человек, контактных по заболеванию в Тамбовской области. До получения результатов исследований люди находятся на домашнем карантине. Клинические проявления у жителей Ленобласти, контактировавших с заболевшим, отсутствуют», — сказано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, у прибывшего из Дели в Тамбовскую область гражданина Индии был выявлен холероподобный возбудитель. Заражённого госпитализировали в специализированное учреждение. В правительстве региона отметили, что он находится в удовлетворительном состоянии. Позже с подозрением на холеру был госпитализирован ещё один гражданин Индии.

В свою очередь специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области провели противоэпидемические мероприятий в гостинице, где живут трудовые мигранты, в частности, обследовали контактных лиц. Лиц с признаками инфекционных заболеваний выявлено не было.