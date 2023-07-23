Кронштадт, Санкт-Петербург, 23 июля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 23 июля после посещения Морского собора в Кронштадте пообщались с людьми, собравшимися у входа в храм.

Александр Демьянчук/POOL/РИА Новости

Главы государств ответили на некоторые вопросы собравшихся и сделали с ними несколько совместных фотографий. Жители и гости Кронштадта пожелали Путину и Лукашенко здоровья и благополучия.

Один из людей на площади спросил у президента России, указывая на большое количество собравшихся, «а как же карантин».

«Люди важнее», — ответил Владимир Путин.

Лукашенко, в свою очередь, обратился к одной из женщин, попросивших о совместной фотографии и вставшей между ним и Путиным.

«Между двумя президентами. Вам повезёт», — сказал белорусский лидер.

Как сообщало ИА ранее, Путин и Лукашенко 23 июля проводят переговоры в Петербурге. Лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений, вопросы развития Союзного государства, а также ряд внешнеполитических тем, включая Украину.